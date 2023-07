LaMelo Ball signe le plus gros contrat de l’Histoire des Hornets

Les Charlotte Hornets ont offert à LaMelo Ball le statut de designated player et le contrat de 260 millions sur cinq ans qui va avec.

Les joueurs draftés en 2020 sont éligibles à une extension et les principaux membres de la cuvée prennent le pactole. Après Desmond Bane et Tyrese Haliburton, c'est LaMelo Ball qui a hérité d'un contrat supérieur à 200 millions de dollars. Le troisième choix de la promotion récupère même le statut de designated rookie, ce qui lui permet de signer pour 260 millions sur cinq saisons de plus avec les Charlotte Hornets.

La franchise de Caroline du Nord n'avait jamais offert un tel deal dans son Histoire. Elle n'avait même jamais signé un joueur pour un montant supérieur à 120 millions de dollars. Nicolas Batum et Gordon Hayward sont les deux seuls à avoir touché proche des 120 millions de la part des Hornets. Ball explose donc les compteurs.

Malgré la somme astronomique, c'est presque une formalité pour l'organisation. En effet, les meilleurs jeunes joueurs signent souvent pour le maximum après leurs trois premières années dans la ligue. Tenter de négocier ou offrir moins à un All-Star de moins de 23 ans est un pari risqué : ça peut le contrarier et le pousser à mettre les voiles le plus tôt possible.

LaMelo Ball est l'un des six joueurs à avoir compilé plus de 20 points, 6 rebonds et 6 passes décisives sur les deux dernières saisons. Le frère de Lonzo Ball a été plutôt très bon à chaque fois qu'il est resté en bonne santé mais des blessures aux chevilles l'ont justement écarté des terrains à plusieurs reprises.