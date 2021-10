LaMelo Ball est de retour, ses passes merveilleuses aussi

Vous pensiez que nous allions arrêter de vous abreuver des highlights de LaMelo Ball ? Raté. En même temps, il faut dire que certaines de ses passes valent vraiment le coup d'œil. Le jeune homme, élu ROY à l'issue d'une très belle première année en NBA, régale sur les parquets chaque soir. Des caviars pour ses coéquipiers et du spectacle pour les amateurs de basket flashy. Encore une illustration hier soir, lors du match de pré-saison entre les Charlotte Hornets et le Miami Heat.

🏀 LaMelo Ball qui encore une fois fait une passe magnifique 😍#NBA #Hornetspic.twitter.com/HAgD2IiUXv — Sports Share (@Sports_Share_FR) October 12, 2021

Les Hornets ont perdu mais LaMelo Ball a frôlé le triple-double en compilant 19 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. Il n'a rien perdu de sa vista et de sa qualité de passe pendant l'intersaison. Il pourrait même continuer sa progression et sa montée en puissance dans les mois à venir.

