Sept matches de pré-saison NBA étaient au programme cette nuit.

Les résultats en NBA

Houston Rockets @ Toronto Raptors : 92-107

Charlotte Hornets @ Miami Heat : 103-104

Brooklyn Nets @ Philadelphia Sixers : 104-115

Detroit Pistons @ Memphis Grizzlies : 92-127

New Orleans Pelicans @ Utah Jazz : 96-127

Sacramento Kings @ Portland Trail Blazers : 107-93

Minnesota Timberwolves @ Los Angeles Clippers : 128-100

Rudy Gobert dominant

- Ce n'est que la pré-saison mais Rudy Gobert commence à faire chauffer le moteur. Le Français a malmené la raquette des Pelicans cette nuit. Avec 19 points et 19 rebonds à mettre à son actif ! Pour un succès facile du Jazz. Il a même bloqué 2 tirs tout en convertissant 7 de ses 8 tentatives en 24 minutes. Un match de mammouth. Cinq autres joueurs d'Utah ont marqué 14 points ou plus dont 18 pour Donovan Mitchell.

- LaMelo Ball fait encore le spectacle. Le sophomore est passé proche du triple-double tout en ne jouant que 26 minutes cette nuit. Suffisant pour compiler 19 points, 8 rebonds et 9 passes dont ce caviar lumineux.

LaMelo drops another dart 👀 He's got 13 PTS and 6 AST on NBA LP. pic.twitter.com/VFzdkv0atW — NBA (@NBA) October 12, 2021

- En revanche, Ball n'a pas pu empêcher ses camarades de craquer dans les dernières minutes. Les Hornets menaient de 10 points à 3 minutes de la fin avant d'encaisser un 11-0. Avec, il est vrai, les remplaçants sur le terrain. Des deux côtés. Ce sont donc Omer Yurtseven et Javonte Smart qui ont fait gagné le Heat. Le dernier cité a même marqué le panier de la victoire avec le lancer en prime. La conclusion d'un comeback héroïque. Un de plus pour Miami.

Les Sixers s'offrent le choc de la nuit en NBA

- Philadelphia remporte le choc. Opposés à Brooklyn, Joel Embiid et ses coéquipiers sont sortis vainqueurs à la maison. Avec 14 points en... 8 minutes pour le pivot. C'est surtout Furkan Korkmaz qui a inscrit 27 points pour prendre le dessus à la fois sur Kevin Durant (23 points) et sur James Harden (21) !

- Petit coup d'arrêt pour Jalen Green. Le deuxième choix de la draft s'est contenté de 6 tirs et autant de points lors de la lourde défaite des Rockets contre les Raptors. Ses 4 rebonds et 4 passes donnent un peu plus de volume à sa prestation. Mais les Texans ont souffert contre des Canadiens bien en jambe. Star de la préparation, OG Anunoby continue de confirmer sa montée en puissance en claquant 17 points. Même total pour Precious Achiuwa.

- Ja Morant est décidément en grande forme à l'approche de la nouvelle saison. Le meneur des Grizzlies a pris de vitesse les Pistons pour coller 24 points à 10 sur 13 aux tirs. Il n'y avait tout simplement personne pour l'arrêter. Son coéquipier Jaren Jackson Jr a ajouté 20 points.

- Match difficile pour le Français Killian Hayes, auteur de 6 points et 2 passes.

- Très belle sortie du rookie Davion Mitchell. Titularisé aux Kings en l'absence de Tyrese Haliburton, le jeune homme a inscrit 20 points tout en distribuant 4 passes décisives. 6 de ses 7 paniers ont été plantés derrière la ligne à trois-points. Un gros match pour se mettre en confiance à l'approche du coup d'envoi des hostilités.

- Les jeunes stars des Timberwolves ont fait la différence contre les Clippers. Avec 19 points pour D'Angelo Russell, 17 pour Karl-Anthony Towns et 17 pour Anthony Edwards, le trio a permis à Minnesota de l'emporter sur le parquet de Los Angeles.