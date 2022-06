L’ancien Blazer Caleb Swanigan meurt à 25 ans…

Les circonstances ne sont pas encore connues, mais la NBA pleure la perte d'un ancien de ses joueurs, encore une fois beaucoup trop jeune. Caleb Swanigan, 25 ans, est mort cette semaine, annonce son ancienne université de Purdue. Swanigan, 75 matches de NBA entre 2017 et 2020 à Portland et Sacramento, suscitait l'inquiétude depuis plusieurs mois déjà. En 2021, le jeune intérieur avait évité la prison pour récidive de possession illégale de marijuana. Il était apparu en très fort surpoids à sa sortie de la salle d'audience.

Caleb Swanigan avait reçu le soutien de Damian Lillard, qui s'était emporté contre les commentaires grossophobes et moqueurs adressés à son ancien coéquipiers sur les réseaux sociaux.

Ceux qui connaissaient bien Caleb Swanigan savent malheureusement que ce combat contre l'obésité ne date pas d'aujourd'hui. Son père Carl est mort en 2014 des conséquences du diabète et pesait 230 kg (pour 2,03 m) au moment de son décès. A 13 ans, Caleb mesurait 1,88 m et était en surpoids, autour des 160 kg. Dans un article d'ESPN, où il revenait sur son enfance très difficile dans des centres pour familles sans abri, Swanigan avait raconté qu'il était surnommé "Biggie" pendant presque toute sa jeunesse et ne mangeait que des desserts.

Ce n'est que lorsque Caleb a été adopté par Roosevelt Barnes, un ancien joueur de Purdue devenu agent, qu'il est parvenu à suivre un régime alimentaire lui permettant de mincir et d'exploiter ses talents de basketteur. A la fin du lycée, Swanigan ne pesait plus que 120 kg, quasiment son poids de forme en NBA ensuite.

Toutes nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.

