Les All-Stars n’ont pas écoutés Larry Bird et Dr. J

Il n'y a plus de respect pour les légendes. En tout cas, pas au point d'écouter leur message quand même des anciennes gloires comme Larry Bird et Julius Erving se sont déplacés dans les vestiaires du All-Star Game pour pousser les joueurs présents à respecter le match. Les deux Hall Of Famers ont rencontré les All-Stars juste avant le coup d'envoi et ils leur ont demandé de se montrer compétitifs. On a vu le résultat : 397 points marqués et une parodie de parodie de basket.

La NBA et les joueurs se foutent de notre gueule

Andre Iguodala avait fait de même le soir du Rising Stars Challenge et les jeunes joueurs l'avaient déjà un peu plus écouté.