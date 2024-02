Larry Bird vs Julius Erving : quand deux légendes se bastonaient

Si les relations sont apaisées aujourd'hui entre les Boston Celtics et les Philadelphie Sixers, une vraie rivalité existait entre eux par le passé en NBA. A tel point que deux légendes du jeu et de ces franchises respectives pouvaient parfaitement se mettre dessus sans que ça ne choque grand monde. Le 9 novembre 1984, Larry Bird, star des Celtics, et Julius Erving, le Dr J. des Sixers, en sont ainsi venus aux mains pour une scène qui, aujourd'hui, paraîtrait un peu surréaliste.

On n'imagine pas LeBron James et Stephen Curry, ou Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo se chauffer suffisamment pour finir par s'envoyer des mandales et des patates de forain.

Larry Bird ? Non, Larry Legend !

Sur la vidéo ci-dessous on peut voir Larry Bird retenu et accroché par un autre futur Hall of Famer, Charles Barkley avec son numéro 34. 17 joueurs et membres des staffs avaient reçu des amendes à l'époque.

Quand on vous dit qu'avant les amitiés et la camaraderie étaient beaucoup moins fréquentes sur les parquets de NBA à l'époque...