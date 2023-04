Lauri Markkanen va préparer sa saison prochaine… à l’armée ???

Pendant que d’autres travailleront leur jeu au poste ou pousseront de la fonte en salle de musculation, Lauri Markkanen va s’entraîner pour… la guerre ???? Bon, pas tout à fait mais un peu quand même. La nouvelle star du Utah Jazz compte bien profiter de la longue coupure avant la saison prochaine – la franchise de Salt Lake City est éliminée de la course au play-in – pour effectuer son service militaire.

« C’est obligatoire [en Finlande]. Mais nous sommes fiers de le faire », assure l’intéressé. « Je pense que ça montre l’exemple. Et je suis persuadé que je peux le faire sans perturber pour autant ma préparation pour la saison à venir. »

La Finlande impose à ses citoyens une durée minimale de 165 jours de service militaire à remplir avant ses 30 ans. Le camp d’entraînement du Jazz devrait reprendre d’ici cinq à six mois. Lauri Markkanen pourra donc difficilement rester aussi longtemps stationné sur une base à Helsinki.

« Bien sûr que je préférerais faire une préparation normale mais j'ai entendu qu'il était possible de faire les deux. Ils vous laisse vous entraîner en tant qu'athlète tout en apprenant les bases de l'armée. »

L’intérieur de 25 ans a passé un vrai cap cette saison et il est l’un des principaux candidats au MIP. Il a compilé plus de 25 points et 8 rebonds de moyenne à 49% aux tirs et 39% à trois-points tout en menant le Jazz à un bilan presque positif lors des 66 matches qu’il a disputés : 32 victoires et 34 défaites.

Devenue membre de l’Otan, la Finlande craint une agression future de la part de la Russie et la tension est montée d’un cran avec le régime de Vladimir Poutine au cours des derniers mois.

