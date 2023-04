Lauri Markkanen nommé MIP de la saison

Le MIP est un trophée toujours un peu difficile à décerner puisque les critères de sélection sont flous (comment faire la distinction entre les joueurs qui ont vraiment progressé et ceux qui ont eu une nouvelle opportunité ?) et les candidats nombreux. Mais Lauri Markkanen a finalement été nommé en dominant ses principaux concurrents. Il a terminé en tête de 69 des 100 bulletins, contre 24 premières places pour son dauphin Shai Gilgeous-Alexander. Jalen Brunson termine troisième du vote. Dix autres joueurs ont été cités, dont Mikal Bridges et Nic Claxton des Brooklyn Nets.

L'intérieur de 25 ans a été l'une des pièces récupérées par le Utah Jazz en contrepartie de Donovan Mitchell. Il s'est de suite affirmé comme le nouveau patron de l'équipe et il a redonné de l'élan à sa carrière en postant plus de 25 points à 49% de réussite aux tirs et 39% à trois-points. Des statistiques dignes de son statut de septième choix de draft (en 2017) et des espoirs placés en lui au début de sa carrière. Mais même s'il avait déjà montré des signes encourageants lors de ses premières saisons avec les Chicago Bulls, il n'avait jamais été aussi efficace et impactant dans le jeu.

Lauri Markkanen effectue actuellement son service militaire en Finlande.

Lauri Markkanen va préparer sa saison prochaine… à l’armée ???