Le beau geste de Luka Doncic après le drame en Serbie

La Serbie vient de vivre deux drames inhabituels coup sur coup. Une tuerie dans une école de Vracar, près de Belgrade, où un adolescent de 13 ans a tué 9 personnes et en a blessé 7 autres avec des armes à feu. Puis le lendemain, dans la municipalité de Mladenovac, où un homme de 21 ans a ouvert le feu depuis sa voiture sur 21 personnes à cheval sur trois villes, tuant au moins 8 personnes avant d'être arrêté.

Luka Doncic est né en Slovénie et joue pour l'équipe nationale de ce pays, mais il n'en a pas moins de la famille en Serbie - son père Sasa y est né et plusieurs membres de la famille y résident toujours - ce qui fait qu'il a été particulièrement affecté par l'actualité.

D'après ESPN, Doncic a d'ores et déjà fait savoir qu'il allait intégralement financer les funérailles des jeunes victimes de l'école où s'est déroulé la première tragédie. Il chercherait également à apporter son aide et son soutien aux familles des victimes à Mladenovac.

"J'ai le coeur brisé à cause de la tragédie qui s'est déroulée dans cette école en Serbie et par ces vies gâchées, notamment celles de ces enfants innocents. Mes pensées vont vers leurs famille et vers toute la communauté affectée par cette tragédie.

Via ma fondation, j'explore les possibilités pour du soutien immédiat et à long terme pour aider les étudiants, l'école et les familles affectés par cette fusillade", a tweeté Doncic.