Luka Doncic et Kyrie Irving ont retardé le “tanking” des Mavs

Pour du "tanking" trop assumé en fin de saison, les Dallas Mavericks ont reçu une amende salée : 750 000 dollars. Mais en réalité, la franchise texane, qui a seulement bazardé les deux derniers matches, avait l'intention d'abandonner bien avant. Sauf que Luka Doncic et Kyrie Irving ont refusé.

En effet, d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, Dallas a eu le projet de "tanker" dès le mois de mars. Lors d'une réunion entre les coaches et les joueurs, il a discuté d'un plan de donner des minutes plus importantes à Markieff Morris et JaVale McGee.

Mais Doncic et surtout Irving se sont opposés à cette idée. Les deux hommes ne voulaient pas abandonner dans la course au Play-in, et encore moins rester sur le banc sur la dernière ligne droite de la saison régulière.

Et finalement, face à l'insistance du duo, les Mavs ont repoussé la mise en place de cette stratégie. Mais même avec Kyrie Irving et Luka Doncic, Dallas n'a pas réussi à redresser suffisamment la barre pour retrouver le Top 10 à l'Ouest.

Sur les deux dernières rencontres, les deux superstars se sont pliées à la volonté du front office...

