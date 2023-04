Luka Doncic épinglé par Reggie Miller pour les soucis des Mavs

Les Dallas Mavericks ont connu un échec retentissant. Après l'arrivée de Kyrie Irving en février, la franchise texane n'a même pas réussi à accrocher le Play-in. Pire encore, les Mavs ont activé le mode "tanking" sur les derniers matches. Une désillusion XXL pour une équipe qui avait initialement de grosses ambitions autour de Luka Doncic.

Dans l'analyse de ce fiasco, la stratégie des dirigeants de Dallas, notamment dans la construction de l'équipe, a été énormément pointée du doigt. Mais de son côté, Reggie Miller a tenu à rappeler un autre responsable : Doncic.

Pour l'ex-joueur des Indiana Pacers, le Slovène n'a pas été à la hauteur dans son rôle de leader.

"Luka doit aussi commencer à se regarder un peu dans un miroir non ? Je déteste tout mettre sur le dos de Kyrie. Luka doit se remettre en cause et se demander : "Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ?".

Et il se doit d'être en meilleure forme. Les Mavs doivent absolument courir plus. Et je trouve que sans Luka et avec Kyrie pour mener, ils étaient meilleurs car ils jouaient plus rapidement. Jason Kidd veut jouer comme ça.

Il veut un rythme plus rapide, mais quand Luka se trouve sur le terrain, ce n'est pas possible. Pour moi, s'il a une meilleure forme et permet à son équipe de jouer plus vite, la pression sera plus importante sur les équipes adverses", a estimé Reggie Miller face à la presse.