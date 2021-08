Le bel hommage de Gregg Popovich au basket français

Coach légendaire, Gregg Popovich tenait à saluer les qualités et le travail de l’équipe de France ainsi que de Vincent Collet et de son staff.

Gregg Popovich est un beau vainqueur. Critiqué depuis quelques jours après la préparation tumultueuse de Team USA, le coach des San Antonio Spurs a finalement mené la sélection américaine jusqu’à l’Or Olympique – la quatrième de suite pour les Etats-Unis – en venant à bout de l’équipe de France (87-82). Mais Pop n’a pas manqué de mettre en avant ses adversaires, pas passés loin de l’exploit.

« Bien sûr, nous sommes heureux du résultat. Grand respect au basket français, au coach Vincent Collet et à son staff, ils ont bien joué, avec agressivité. Ils ont un grand groupe. Cela rend la victoire plus grisante, car c'est une excellente équipe. Le crédit leur revient. Nous sommes honorés d'avoir représenté le pays. L'équipe a progressé si vite, a affronté plein de choses, ça rend la victoire plus belle », confiait Gregg Popovich, dont les propos ont été rapportés par L’Equipe.

Malgré la défaite et les regrets qui l’accompagnent, la France peut être fier de son parcours et de son équipe. C’est évidemment encourageant pour la suite, avec ce fossé qui se rétrécit entre Team USA et les grandes nations européennes. Surtout à trois ans des Jeux Olympiques de Paris.

Les Bleus échouent de peu, Team USA décroche la médaille d’or