Le cas Zion Williamson / Où est le respect pour le Jazz ?

Pour ce sixième épisode de la saison, on a eu envie de se pencher sur la situation autour de Zion Williamson, dont le retour se fait attendre dans un contexte un peu anxiogène pour les Pelicans et leurs fans. On a ensuite pris le temps d'analyser les chances du Utah Jazz et le manque de respect que leur manifestent parfois les observateurs en ce qui concerne les chances de gagner le titre.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel vous parlent de tout ça dans l'épisode #17 du podcast BasketSession/Reverse à retrouver ci-dessous!

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix

Zion Williamson a-t-il manqué de professionnalisme ?