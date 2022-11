Le dernier Hoop Cities et les 15 matches de la nuit sur le NBA League Pass

La série Hoop Cities, lancée par la NBA sur sa nouvelle application mobile, touche à sa fin avec la diffusion du 8e et dernier épisode, consacré à la ville de Thessalonique, en Grèce, et son immense culture basket. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode sur Paris, le premier de la série, et les 6 autres qui ont suivi sur d'autres villes d'Europe comme Séville, on ne saurait trop vous recommander de vous pencher dessus.

Si vous n'avez pas encore d'abonnement au NBA League Pass, il est possible d'effectuer un essai gratuit de 7 jours. Non seulement vous pourrez retrouver tous les épisodes de Hoop Cities, mais vous pourrez aussi profiter du programme de la semaine en NBA, notamment la nuit qui vient avec pas moins de 15 matches au programme. La ligue a décidé d'avancer les matches prévus le lendemain afin de laisser la place aux élections américaines de mi-mandat

Le programme est le suivant :

Wizards @ Hornets, à 1h

Rockets @ Magic, à 1h15

Thunder @ Pistons, à 1h30

Pelicans @ Pacers, à 1h45

Suns @ Sixers, à 2h

Bucks @ Hawks, à 2h15

Blazers @ Heat, à 2h30

Raptors @ Bulls, à 2h45

Celtics @ Grizzlies, à 3h

Knicks @ Wolves, à 3h15

Nuggets @ Spurs, à 3h30

Nets @ Mavs, à 3h45

Kings @ Warriors, à 4h

Lakers @ Jazz, à 4h15

Cavs @ Clippers, à 4h30