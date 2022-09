Paris à l’honneur dans Hoop Cities, la série du NBA League Pass

Le début de saison approche et le besoin de contenus autour de la NBA se fait forcément sentir. En parallèle du lancement de sa nouvelle application mobile et des nouveautés du NBA League Pass, la ligue propose justement quelque chose qui devrait vous contenter un peu. Depuis cette semaine, les trois premiers épisodes de la série documentaire "Hoop Cities", qui met en avant le patrimoine et la culture basket de plusieurs villes européennes, sont disponibles gratuitement sur le NBA League Pass.

Forcément, si on se penchera aussi sur Bologne et Belgrade, l'épisode sur Paris et sa banlieue vous intéressera tout particulièrement. Avec l'appui de figures locales comme Evan Fournier, qui nous emmènera à Charenton, de l'amiral pontoisien Amara Sy, de Jacques Monclar ou de Stephane Ashpool, le fondateur du label Pigalle et sur fond de musique et d'images superbes, "Hoop Cities" vous fera voir le Paris du basket sous des angles inattendus.

Il y aura évidemment un focus sur le Quai 54, tournoi référence du streetball mondial, et d'autres acteurs tout aussi intéressants que ceux cités plus haut, pour parler de leur "Paname" par le prisme du basket.

La docu-série est ! L'épisode "Paris" est disponible gratuitement ! #NBAHoopCities: Exclusivement avec le NBA League Pass — NBA France (@NBAFRANCE) September 29, 2022

Pour rappel, le League Pass fait aussi sa mue, avec des tarifs réadaptés : 17.99 euros par mois, 119,99 pour toute la saison sur un forfait classique, 23.99 par mois et 149.99 pour un forfait premium. Le League Pass, mais aussi NBATV, seront directement intégrés à l'application NBA.

