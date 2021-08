Le dunk loufoque de Rudy Gobert amuse la toile

Le nom de Rudy Gobert revient fréquemment sur les réseaux sociaux ce mardi. On pourrait se dire que c'est parce qu'il a joué un rôle important dans la qualification des Bleus pour les demi-finales des Jeux Olympiques. Après tout, le pivot du Utah Jazz a inscrit 22 points et pris 9 rebonds face à l'Italie. Et bien... Non. C'est pour une autre raison, un geste "technique" pourrait-on dire, que l'intérieur de l'équipe de France a fait le buzz.

Sur la dernière possession du match - une contre-attaque après une interception - Nicolas Batum voit Rudy Gobert lancé à vive allure vers le cercle et le sert logiquement. Plutôt que de claquer l'un de ses traditionnels dunks tout en puissance et sans trop de fioritures, Gobert s'est dit qu'un peu de fantaisie ne ferait pas de mal. Sauf qu'au moment de déclencher son 360 - en tout cas c'est la figure qu'il avait en tête - Rudy a été rattrapé par le fait qu'il n'avait tout simplement jamais tenté de tomar aussi complexe en match.

Ce qui donne... ça.

Rudy Gobert peut nous ressortir ce move à chaque match jusqu'à la fin du tournoi si dans le même temps il continue de guider les Bleus vers une médaille !

C’était un sacré 360 quand même … — Vincent Poirier (@viinze_17P) August 3, 2021

