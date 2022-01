Le GM d’Atlanta est furieux, des trades en vue chez les Hawks ?

Après leur deuxième partie de saison en boulet de canon et leur campagne jusqu'en finale de Conférence, les Atlanta Hawks étaient attendus au tournant. La première partie de saison des hommes de Nate McMillan est assez décevante sur le plan comptable, même s'il faut évidemment prendre en compte le fait que l'effectif a été complètement décimé par le Covid et continue de l'être. A l'heure qu'il est, les Hawks pointent au 12e rang de la Conférence Est, à 9 victoires du leader Chicago.

La situation ne convient pas du tout au General Manager Travis Schlenk. Loin d'utiliser la pandémie comme excuse, le boss sportif de la franchise a fait son auto-critique, a dynamité les joueurs et laissé entendre qu'il pourrait très bien faire bouger les choses avant la deadline du mois de février.

Voici ce que Schlenk a lancé sur les ondes de 92.9 The Game.

"C'est la même chose à chaque match. Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Personne qui ressente l'envie de dire : 'c'est mon gars, je dois le stopper'. Ils ne sont pas dérangés par ça. J'espère que c'est quelque chose que l'on peut changer, mais je n'en suis pas sûr. C'est frustrant parce qu'on a vu que ce groupe a eu du succès et qu'il ne fait pas les efforts qu'il faut pour gagner un match NBA. Nous avons quelques semaines avant la deadline et je dois réfléchir. Il est de ma responsabilité de créer un produit capable de gagner des matches et je ne suis pas sûr que c'est ce que j'ai fait jusque-là. Au final, je suis le responsable. Nous devons nous pencher là-dessus pour voir si ce groupe peut redevenir comme l'an dernier ou non".

Malgré le match ahurissant de Trae Young (56 points et 14 passes), les Hawks se sont inclinés face à Portland et affichent un bilan de 16 victoires et 20 défaites. Avec ce que vient de dire Travis Schlenk, certains joueurs devraient commencer à se demander s'il ne vaudrait pas mieux avoir une valise prête...

