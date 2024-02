Le jour où Brandin Podziemski a gueulé sur Draymond Green et gagné son respect

Brandin Podziemski est la très belle surprise de cette saison compliquée pour les Warriors. Le rookie arrivé l'été dernier en provenance de Santa Clara a d'abord été un contributeur intéressant en sortie de banc, avant d'éjecter Klay Thompson du cinq maintenant que l'effectif est quasiment au complet. Si Golden State a compris durant les workouts et les sessions vidéo pré-Draft que le garçon était particulier et serait comme un poisson dans l'eau à San Francisco, encore fallait-il le prouver au quotidien.

Draymond Green, qui n'a récemment pas eu que de bonnes relations avec certains jeunes Warriors, est assez rapidement tombé amoureux de Podziemski, comme il le raconte dans un superbe article de The Athletic consacré au rookie de 20 ans. L'intérieur All-Star a notamment été bluffé lors d'un scrimmage spécialement organisé pour lui permettre de se remettre en forme après une blessure à la cheville. Podziemski n'était pas dans la rotation de Steve Kerr à ce moment-là et avait donc été invité à y participer, au sein de l'équipe de Draymond. Disons que "Air Podz" n'a pas eu froid aux yeux...

"On a perdu le premier match à cause d'une perte de balle de ma part et Podziemski est venu me voir pour me dire : 'On ne peut perdre là-dessus ! Tu ne peux pas perdre le ballon sur une balle de match !'

J'étais choqué parce qu'on a eu des rookies qui ne m'ont pas adressé un mot pendant toute une saison. On était en train de joueur un pick up game pour m'aider à me préparer et il me gueule dessus ! C'est quelque chose qui en dit long. Je lui dit : 'OK, ça marche. Mais assure-toi de l'ouvrir comme ça tout le temps".

C'est ce que Brandin Podziemski a fait. Le rookie ne dépasse jamais les bornes et reste extrêmement coachable, comme l'a récemment expliqué Stephen Curry, mais il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, à interférer, participer, donner son avis, encourager et en demander plus, quel que soit son interlocuteur.

Il sera à coup sûr, un membre important de la fin de saison et, probablement, de l'avenir des Warriors.

Kevin Durant se livre, un duo Jokic-Doncic pour fantasmer