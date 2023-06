Le jour où Michael Jordan a forcé le père d’un coéquipier à payer la dette de son fils

Ce qui est dingue avec Michael Jordan, c’est que même plus de vingt ans après sa troisième et dernière retraite, il y a encore des anecdotes qui sortent à son sujet. Difficile de vérifier leur véracité ou de savoir à quel point elles sont romancées mais c’est comme si le numéro 23 était une source inépuisable d’histoires plus drôles, bizarres, inquiétantes ou inspirantes les unes que les autres. Nouvel exemple, raconté par Johnny Bach, ancien assistant aux Chicago Bulls.

Il décrit une partie de cartes, enfin surtout son issue, impliquant MJ et son coéquipier Jack Haley dans l’avion lors d’un vol entre Chicago et Los Angeles. Haley a perdu plus de 17 000 dollars et il pensait qu’il aurait le temps pour payer sa dette. Sauf que non. Jordan réclamait ses sous. TOUT DE SUITE. Du coup, une fois l’appareil sur le tarmac, il a forcé son camarade à appeler son père – un surfeur célèbre apparemment blindé aux as – pour qu’il verse l’argent.

« Michael lui a dit de contacter son père », confie Bach. « Le paternel a dû se pointer le lendemain matin pour lui donner du cash. Mike avait dit à Jack qu’il avait intérêt à ne pas déconner : ‘je ne veux pas de ton argent mais ton père va devoir ramener la thune.’ Il valait mieux le prendre au sérieux. »

Une pratique presque mafieuse de la part de Michael Jordan. Jack Haley ne pourra malheureusement pas corroborer cette version puisqu’il est décédé d’une maladie du cœur à 51 ans.

Michael Jordan a trashtalké Brandon Miller… qui lui a rendu au centuple