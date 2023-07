Nikola Jokic était déjà doué et prometteur en tant que rookie, mais un match face aux Spurs et à Tim Duncan l'a fait changer de dimension aux yeux de son coach.

Invité du podcast de Zach Lowe il y a quelques jours, Michael Malone, le coach des Denver Nuggets, a évoqué le cas de Nikola Jokic et son ascension vers les sommets. Le journaliste d'ESPN lui a ainsi demandé à quel moment il s'était vraiment rendu compte qu'il avait sous la main un joueur qui pouvait devenir l'un des 10 meilleurs de la ligue un jour.

"Ma première Summer League en tant que coach était aussi sa première Summer League. Je ne vais pas faire comme ces révisionnistes qui disent qu'ils avaient tout vu d'entrée. J'ai quand même tout de suite vu qu'il était spécial, mais il était hors de forme et en surpoids. On pouvait quand même voir qu'il était doué.

J'ai tout de suite trouvé que c'était un super mec, avec une belle personnalité. Mais c'est vraiment le match contre les Spurs de Tim Duncan, lors de sa saison rookie, où la lumière s'est vraiment allumée chez moi. Contre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, à l'extérieur et en tant que rookie, il a compilé 26 points, 13 rebonds et 8 ou 9 passes. Il a impacté le jeu au rebond, mais ce qui a transpiré pour moi, c'est son altruisme et son QI basket.

Mon père, qui était coach, m'a toujours dit que le propre des grands joueurs c'était de rendre les autres meilleurs. C'est ce que fait Nikola Jokic".

Michael Malone a aussi expliqué que Nikola Jokic lui avait personnellement demandé à sortir du banc lorsqu'il avait vu que son association avec Jusuf Nurkic ne fonctionnait pas. Puis un jour, au volant de sa voiture, Malone s'est rendu compte qu'il faisait jouer ailier fort un garçon qui était dans la All-Rookie Team en tant que pivot, et que ça ne pouvait plus durer. Jokic est repassé dans le cinq un soir de décembre - les fans hardcore de Denver appellent ce jour le Jokmas et le célèbrent tous les ans - pour démarrer cette ascension jusqu'au titre de champion NBA en 2023, avec deux titres de MVP de saison régulière au passage et un trophée de MVP des Finales...

