“Ce mec est gros” : Porter raconte sa rencontre avec Nikola Jokic

Lorsque Michael Porter Jr a débarqué aux Nuggets en 2018, il ne comprenait pas pourquoi Nikola Jokic était titulaire devant Mason Plumlee. Une phrase qui a bien mal vieilli. Dans une interview avec Taylor Rooks du Bleacher Report, l’ailier de Denver a raconté sa première impression du Serbe, aujourd’hui MVP des Finales en titre.

« Quand j’ai été drafté par Denver et que je l’ai vu pendant le camp d’entraînement, je pensais que Mason Plumlee était meilleur que lui », se rappelle Porter. « J’ai pensé : “Attendez, pourquoi Joker commence-t-il à la place de Mason ? […] Ce mec est gros.” »

"When I first got drafted to Denver and I saw him in training camp, I thought Mason Plumlee was better… I was like, 'Why does Joker start over Mason? This dude is fat.'"

