Nikola Jokic, le “salopard le plus humble” de tous les temps

Kevin Garnett et Nikola Jokic ont deux des tempéraments et personnalités les plus opposés qui soient. Pourtant, "KG" est un grand admirateur du Serbe, sacré champion NBA et MVP des Finales 2023. Il l'a encore répété, avec des termes bien à lui, dans son show KG Certified, en compagnie de son acolyte Paul Pierce.

"Le Joker a l'air d'être le salopard le plus humble que j'ai jamais vu. Je n'avais jamais vu un joueur qui vient de gagner le titre être autant en sommeil. Il était plus concentré sur sa fille qu'autre chose. C'est comme s'il n'était pas là. Il ne fallait pas lui demander quoi que ce soit, il était en congé.

'Désolé les gars, je dois aller prendre mon avion pour rentrer'. Non mais mec, on a une parade à faire... C'est le truc le plus humble que j'ai pu voir. Son job était terminé. Pas besoin de putain de parade. Il est vraiment unique en son genre.

Et la photo ! Je n'avais jamais vu une photo prise avec le meilleur joueur de l'équipe qui est au troisième ou quatrième rang. Les joueurs étaient au premier rang, le staff au deuxième, la famille et les amis au troisième et Jokic était presque au 4e, comme s'il était en dehors de la photo".

Juste après la parade, où il a quand même finalement montré son côté festif, Nikola Jokic était en effet reparti en famille en Serbie, pour assister à une course de chevaux où certains des ses poulains étaient engagés.

Pas de coéquipier star mais un titre : l'autre exploit de Nikola Jokic