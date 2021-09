Terance Mann est la révélation de la saison dernière chez les Los Angeles Clippers et tout le monde s'attend à ce qu'il passe un nouveau cap en 2021-2022. L'arrière de 24 ans était présent lors du media day de son équipe lundi, en compagnie de Nicolas Batum. Mann a profité du fait que le capitaine de l'équipe de France soit à ses côtés face à la presse pour lui faire un éloge appuyé.

"Je suis chanceux et heureux d'avoir pu rencontrer Nicolas Batum aussi tôt dans ma carrière. Il est l'exemple parfait du gars qui travaille dur, ne se plaint pas et joue dur tous les soirs. Il veut toujours gagner et fera tout ce qu'il peut pour y arriver.

Je me vois beaucoup en lui. C'est une chance d'avoir un vétéran comme lui. Il a un gros temps de jeu et toute l'année je lui ai dit de se poser un peu parce qu'il me donnait l'impression d'être vieux. Il bouge comme un jeune.

Puis après la saison, alors que l'on est allé jusqu'en finale de Conférence, il me sort qu'il va faire les Jeux Olympiques. C'est fou. En plus ils sont allés chercher une médaille et il a reçu une distinction nationale. C'est fou ce qu'a fait ce gars et je m'estime chanceux de l'avoir avec moi".