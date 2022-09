Le panier fou de Luka Doncic contre les Bleus sous tous les angles

Luka Doncic a fait des misères à l'équipe de France mercredi, en inscrivant 47 points - un record sur un Euro au 21e siècle - et en guidant la Slovénie vers la victoire. Le moment précis où on a compris que la star des Mavs serait intouchable et inarrêtable sur ce match, c'est sans doute sur cette action en première mi-temps. Doncic est parvenu à déjouer a défense de Rudy Gobert en toute fin de possession et à marquer à 3 points dans une position totalement invraisemblable... et à une main.

Il y a beaucoup de réussite, évidemment, mais en regardant la séquence sous tous les angles, il faut bien reconnaître que peu de joueurs dans le monde sont capables de rentrer un tir comme ça aujourd'hui. Luka Doncic est, sans surprise, l'un d'entre eux, avec ce petit grain d'insolence qui le caractérise.

Un Luka Doncic HISTORIQUE fait plier des Bleus valeureux !