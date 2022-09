Un Luka Doncic HISTORIQUE fait plier des Bleus valeureux !

Luka Doncic était tout simplement trop fort ! Sur un nuage, le prodige a mené la Slovénie à la victoire contre l’équipe de France (88-82) ce mercredi lors de la dernière journée de la phase de groupes de l’Eurobasket 2022.

Ce résultat permet aux Slovènes de terminer à la première place de cette poule. Dans le même temps, les Bleus, qualifiés, finissent au 3ème rang avec un 8ème à venir contre la Turquie samedi.

Avec 47 points, Doncic a donc réalisé la meilleure performance de l’ère moderne du tournoi devant Niko Galis (46 points). Tout simplement incroyable !

Pour les Français, ce match a tout de même des enseignements positifs. Une vraie dureté collective (même sans Guerschon Yabusele au repos) et des individualités (Rudy Gobert, Thomas Heurtel et Elie Okobo) qui montent en puissance.

Une superbe entame, le show Luka Doncic !

Pour ce dernier match de la phase de groupes, les Bleus débutaient avec sérieux dans le sillage d’un duo Evan Fournier-Gobert actif. Gêné par la défense de Terry Tarpey, Doncic avait du mal à répondre au capitaine tricolore, en feu avec 7 points rapides.

Etouffés par la défense française, les Slovènes devaient se contenter de 4 petits points, tous inscrits sur la ligne des lancers-francs, en 5 minutes. Malheureusement, la France, trop maladroite, gâchait cette superbe entame en subissant la montée en puissance de Doncic (19-20).

Bien trop facile sur les switchs face à Vincent Poirier, le prodige des Dallas Mavericks se régalait et enchaînait les paniers primés. Malgré le coup de chaud (très chaud) de Doncic et de nombreux ballons perdus, la France parvenait à rester dans le coup en limitant les dégâts grâce notamment à un Okobo adroit derrière l’arc.

Malgré un Doncic (27 points à la pause !) toujours surnaturel, le vice-champion olympique en titre faisait le dos rond. Et résistait en insistant à l’intérieur. La fin du quart-temps était marquée par un Doncic en sang après un coup involontaire de Poirier (40-44).

Des Bleus avec du cœur, les Slovènes au finish

Au retour des vestiaires, la star slovène, recousue, continuait son festival. Sérieux collectivement et aidés par la maladresse adverse, les Français restaient totalement dans le coup. Grâce notamment à un boulot toujours aussi précieux de Tarpey en défense.

Malgré un arbitrage parfois étonnant (pour ne pas dire plus), les hommes de Vincent Collet jouaient avec une belle dureté pour rivaliser dans le jeu. Avec les muscles, Gobert montait en puissance et affichait du répondant face à un Luka Doncic toujours en forme. Et finalement, sur un ultime panier primé d’Okobo, les Bleus revenaient même à égalité (64-64).

Comme depuis le début de la partie, les deux équipes se rendaient, littéralement, coups pour coups. Toujours intense, la France peinait à trouver des solutions offensives. Elle prenait même un écart de 7 points sur un tir à trois points d’Edo Muric.

Malgré un Doncic historique en face, les Tricolores ne lâchaient rien. Et ils parvenaient encore à recoller grâce aux efforts XXL de Gobert, auteur d’un poster dunk sur la star slovène ! Sur un and-one de Fournier, la France relançait même totalement les débats à 82-82. Mais au finish, avec un bel apport de Goran Dragic, la Slovénie arrachait ce succès (82-88).

