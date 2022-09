Trois arbitres virés de l’Euro pour une bourde qui a coûté cher à la Lituanie

L'Eurobasket 2022 est un calvaire pour la Lituanie après trois matches, tous perdus, dans le groupe B. Lors de leur dernière défaite en date contre l'Allemagne après deux prolongations, les coéquipiers de Domantas Sabonis ont en plus eu le malheur d'être désavantagés par une erreur d'arbitrage assez rare.

Alors qu'il restait un peu plus d'une minute à jouer dans le troisième quart-temps, Maodo Lo a commis une faute sur Jonas Valanciunas, ce qui a octroyé deux lancers à l'intérieur des Pelicans. Dans la foulée, Gordon Herbert, le coach de l'Allemagne, a reçu une faute technique pour avoir protesté. D'après le règlement FIBA, le lancer auquel la Lituanie avait droit pour sanctionner la faute technique d'Herbert, aurait dû être tiré avant les deux tentatives de Valanciunas. Ce dernier a tiré - et manqué - ses deux lancers et le jeu a repris malgré les protestations des Baltes.

La Lituanie a perdu ce match de deux points après deux prolongations et un lancer franc supplémentaire aurait peut-être pu changer le cours de la rencontre. On ne le saura jamais, mais cet incident a été suffisant pour que la FIBA s'empare de la chose et sanctionne durement les trois arbitres qui officiaient sur cet match.

L'Italien Manuel Mazzoni et les deux Polonais Wojciech Liszka et Michael Proc, viennent d'apprendre qu'ils n'arbitreraient plus aucun match de cet Eurobasket 2022. Le fait qu'aucun n'ait pu réparer l'erreur en dépit des remarques lituaniennes, a pesé lourd dans l'examen de leur cas.

La Lituanie va pour sa part tenter de remporter son premier match du tournoi cet après-midi (17h15) contre la Hongrie, un adversaire qui a posé des problèmes aux Bleus, même si ces derniers l'ont emporté.

