Le plan rêvé de Damian Lillard pour les Blazers

Damian Lillard et les Portland Trail Blazers ont dû mal à se quitter. Mais les deux parties ont eu une longue discussion hier et, même si l’issue se veut pour l’instant positive, ce ne sera sûrement pas la dernière. Selon le GM Joe Cronin, rien n’a changé : « j’ai rencontré Dame et son agent et nous avons eu une conversation intéressante. Nous sommes toujours déterminés à construire une équipe compétitive autour de lui. » OK, mais comment ?

La franchise de l’Oregon a drafté le jeune Scoot Henderson avec son troisième choix la semaine dernière. Le meneur dispose d’une cote très élevée auprès de quelques équipes mais les dirigeants préfèrent conserver celui qui deviendra peut-être prochainement le nouveau visage de l’organisation. Compréhensible. Ils auraient donc essayé de montrer à Damian Lillard que le garder reste la meilleure option, même en visant la gagne.

Henderson est pourtant l’atout majeur des Blazers en cas de transfert pouvant hypothétiquement ramener une autre star à Portland. The Athletic évoque toutefois un autre scénario qui serait cher à Lillard : celui où Jerami Grant, très précieux pour sa première saison au sein du groupe l’an dernier, prolonge avant que Draymond Green signe en tant que joueur libre.

C’est bien beau sur le papier mais ce n’est pas même pas dit que cela suffise. Sachant en plus que Grant est plus efficace au poste quatre qu’au poste trois – sauf si Green viendrait pour jouer pivot dans une configuration « small ball. » Surtout, l’arrivée du quatrième champion NBA paraît peu probable. Les Golden State Warriors sont en pole position pour lui offrir un nouveau contrat. Et même s’il venait à partir, plusieurs équipes peuvent lui proposer un meilleur deal que les Blazers.

En fait, Damian Lillard et le management ne font que retarder l’échéance. Son départ semble une option de plus en plus crédible, voire presque inévitable. Les premiers jours de la Free Agency seront déterminants pour les Blazers : parce que s’ils ne trouvent pas vite du renfort, il pourrait tout simplement perdre leur superstar.

