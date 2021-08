Le superbe « panier en or » de Cam Thomas, la nouvelle gâchette des Nets

La Summer League a mis au point une règle assez plaisante : en cas de deuxième prolongation, la première équipe qui marque gagne. Comme un principe de but en or, mais version basket. Et ça nous a déjà donné quelques paniers bien clutch, comme ce trois-points de Cam Thomas pour mener les Brooklyn Nets à la victoire contre les Washington Wizards hier soir.

Le rookie fait forte impression depuis le début du tournoi avec plusieurs matches intéressants au scoring. Bon, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément prêt à jouer en NBA, après tout, ça reste de la Summer League. Mais c'est une potentielle bonne pioche pour les Nets.

