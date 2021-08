Jalen Green et Jalen Suggs blessés, on demande l’annulation de la Summer League

Jalen Green se dirigeait vers un nouveau gros carton. Après 12 minutes, le deuxième choix de la draft affichait déjà 13 points au compteur. Mais une douleur aux ischios l’a poussé à quitter les parquets et à ne plus revenir, laissant ses Houston Rockets se faire désosser par l’escouade estivale des Toronto Raptors (76-92). Et par ne plus revenir, ça inclut finalement tout le reste de cette Summer League.

Les dirigeants texans ont, très logiquement, choisi de reposer leur jeune talent jusqu’au camp d’entraînement. C’est bien dommage pour nous, tant Green nous aura séduit lors de ses apparition cet été. Il a marqué 61 points en 72 minutes tout en se montrant adroit (19 sur 37, 10 sur 19 derrière l’arc) et élégant. Un prospect à suivre avec beaucoup d’attention lors du début des vraies hostilités.

Le pire, c’est qu’il n’est pas le seul prospect prometteur à s’être fait mal hier soir. Jalen Suggs, le cinquième choix, s’est blessé à la main en retombant lors d’un drive. Rien de grave a priori mais lui non plus n’a pas terminé la rencontre (6 points en 11 minutes). Le Orlando Magic n’a encore rien annoncé mais nous ne serions pas surpris s’il ne jouait plus non plus jusqu’à la pré-saison.

C’est donc dans ces conditions que nous réclamons l’abandon de la Summer League.

Sinon, dans les autres matches, Tre Jones a fait exploser les compteurs en claquant 32 points – avec 8 rebonds et 9 passes – lors d’une courte victoire des San Antonio Spurs contre les Charlotte Hornets (106-105). 23 points et 8 passes pour James Bouknight , le rookie des frelons.

Nouveau « panier en or », celui de Cam Thomas, qui a assassiné les Washington Wizards après deux prolongations. Avec 31 points pour le joueur des Brooklyn Nets, très en vue sur cette Summer League. Et si les New-yorkais avaient mis la main sur une gâchette de plus ?

CAM. THOMAS. CASH. Cam Thomas drains the triple off one foot to get the #NBASummer win for the @BrooklynNets! pic.twitter.com/xmp9mjWT2U — NBA (@NBA) August 12, 2021