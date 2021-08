Jalen Green vs Cade Cunningham, un duel au sommet qu’il ne fallait pas rater !

Cade Cunningham contre Jalen Green. Le premier choix de la draft et son dauphin. Un duel pimenté en Summer League, avec en plus l’envie, pour chacun, de prouver qu’il peut prendre le dessus sur l’autre. De quoi cimenter son statut de numéro un pour le joueur des Detroit Pistons ou de démontrer qu’il méritait mieux dans le cas de l’arrière des Houston Rockets. Un clash des titans à l’échelle du championnat estival, dont l’intérêt se limite à la découverte des meilleurs prospects.

Jalen Green et Cade Cunningham ont mis le feu !

L’affiche a tenu ses promesses. Les deux jeunes stars en puissance ont toutes les deux atteint la barre des 20 puntos. Tout pile pour Cunningham, Green poussant lui le plaisir jusqu’aux 25. Encore une fois très agressif, ce dernier a provoqué des fautes en pagaille en pénétrant dans la raquette à sa guise, se reposant essentiellement sur son agilité et sa vitesse. L’un comme l’autre ont fait parler la poudre de loin avec 4 paniers primés pour le premier, 3 pour le second.

Les Rockets de Jalen Green ont fini par l’emporter, assez nettement (111-91). Killian Hayes et Sekou Doumbouya, les deux coéquipiers de Cade Cunningham, ont été assez discrets en attaque avec respectivement 6 et 7 points inscrits.

Après, ça ne reste que de la SL. Aucune raison de s’enflammer ou même de trop s’inquiéter. Mais les deux talents les plus en vue de cette draft, Cunningham et Green, semblent déjà en mesure de montrer qu’ils sont prêts à assumer des responsabilités. Ils ne seront probablement pas – certainement pas – aussi tranchants face à des « vraies » défenses NBA. Mais les attitudes et les skills sont là. On ne demande qu’à découvrir la suite.

Patrick Williams en démonstration

Quatrième choix l’an dernier, Patrick Williams est censé avoir déjà l’expérience nécessaire pour dominer la Summer League. Et il s’y attèle. Le sophomore des Chicago Bulls a posté 30 points et 7 rebonds lors d’une victoire arrachée contre les San Antonio Spurs (92-89). Son développement sera très important pour les taureaux qui ont sacrifié une partie de leur avenir pour monter une équipe compétitive autour de Zach LaVine.