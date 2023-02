Le trade de KD rend OG Anunoby encore plus intéressant

Avec le coup de tonnerre du trade de Kevin Durant vers Phoenix, les cartes sont redistribuées à l'Ouest. Et certaines équipes, par ricochet, sont désormais en quête d'un joueur capable de tenir le choc en défense face à KD en cas d'opposition avec les Suns en playoffs. C'est là qu'OG Anunoby entre en jeu.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'ailier des Raptors, qui était déjà l'un des joueurs les plus convoités à l'approche de la deadline de ce jeudi soir, est maintenant le plus gros centre d'intérêt en NBA. Plusieurs équipes de l'Ouest seraient en discussion avec le front office de Toronto pour tenter de monter un deal et faire venir le joueur de 25 ans.

La valeur d'OG Anunoby et le prix demandé par Masai Ujiri vont forcément augmenter maintenant que le paysage a changé. Des équipes comme Dallas, qui a perdu Dorian Finney-Smith, ou Memphis seraient bien inspirées de tenter quelque chose...

