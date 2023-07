Julius Erving n'en démord pas. Il n'inclue pas de joueurs actuels dans son top 10 all-time NBA. Et il y a d'autres petites surprises...

On avait bien compris que Julius Erving n'était pas ultra fan de la NBA actuelle, notamment de la mode des superteams et des stars qui cherchent et obtiennent leur trade quand elles le souhaitent. Interrogé par Joy DeAngela sur ce qu'il estime être le top 10 all-time des joueurs ayant évolué dans la ligue, "Dr J" a choisi de ne pas inclure de basketteur en activité. Notamment LeBron James.

Sans choisir d'ordre, Erving a donné 10 noms : Jerry West, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Karl Malone et Tiny Archibald. Pas de Larry Bird, de Tim Duncan, de Shaquille O'Neal ou de Kobe Bryant, dont les fans peuvent être légitimement frustrés de voir quelqu'un comme Karl Malone passer le cut plutôt que leur poulain.

Le joueur le plus vieux à figurer dans la liste est... Michael Jordan. C'est un parti pris qu'il faut respecter et comprendre. Julius Erving a choisi des joueurs qu'il a vu jouer ou qu'il a affrontés et a expliqué vouloir attendre que LeBron James, Kevin Durant ou Stephen Curry aient bouclé leur carrière pour pouvoir réfléchir à leur éventuelle inclusion.

Trae Young, le meneur des Atlanta Hawks, a cru rêver en voyant la liste énoncée par Erving.

"Ce doit être un fake", a tweeté Young.

Dans ce même entretien, Julius Erving avait été particulièrement critique de Kevin Durant.

"Ces joueurs qui ont 26-27 ans et qui passent d'une équipe à l'autre... Kevin Durant, par exemple, combien de fois il a fait ça ? OKC, Golden State, etc... OKC, Golden State, Brooklyn, Phoenix... Est-ce que je respecte ça ? (il fait non de la tête avec un air qui en dit long, NDLR)".

