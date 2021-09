LeBron critique les joueurs qui travaillent des choses qui ne servent à rien…

Ces derniers jours, LeBron James tweetait plus sur Liverpool (dont il est actionnaire), un reportage sur les voyages pour lequel il a été sollicité et l'actualité de Rihanna. C'est son droit le plus strict, mais ces messages-là font forcément moins réagir que ceux où le King parle de basket. Il est revenu aux affaires ce weekend, avec un tweet un poil énigmatique, dont on ressort en se demandant de qui il veut parler.

"Pourquoi autant de joueurs de basket travaillent-ils des trucs dont ils ne vont jamais se servir en match ? C'est une question sérieuse, ça m'agace un peu"

Mais de qui voulait-il donc parler ? Les internautes se sont amusés à imaginer que LeBron évoquait Ben Simmons et ses sessions de shoots qui ne débouchaient sur rien depuis des années, mais c'est fort peu probable. L'Australien fait partie de l'écurie Klutch Sports, comme LeBron James. Peut-être était-ce juste un petit coup de gueule après avoir vu des gamins s'entraîner avec des objets qu'on leur lance dessus ou auxquels on demande de shooter du milieu de terrain.

Le mystère reste entier.

Why do so many ball players work on stuff they are never going to use in the game?? Seriously question. Annoys me a tad

