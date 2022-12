“Si LeBron dépasse Kareem…”, Dirk donne son avis sur le GOAT

Ce matin, on vous rapportait les propos élogieux de LeBron James au sujet de Dirk Nowitzki, qu'il a décrit dimanche comme "une légende" et le "meilleur joueur international de tous les temps avec Manu Ginobili". Les deux hommes ne se sont pas consultés, mais Dirk a lui aussi lancé des fleurs à son ancien rival, en marge de l'inauguration de sa statue - très belle au demeurant - à Dallas.

Au point de commencer à revoir sa position sur la question du GOAT, pour laquelle il a toujours répondu Michael Jordan lorsque des médias l'ont interrogé.

"C'est énorme qu'il soit toujours capable de jouer comme ça dans sa 20e année. Sur le plan athlétique, il est incroyable et je suis heureux pour lui. Vous savez, je dis toujours que Michael Jordan est le plus grand de tous les temps. Si LeBron James arrive vraiment à prendre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar, je vais commencer à manquer d'arguments en faveur de Michael.

Ce que LeBron a fait dans sa carrière est fantastique et sa longévité est à peine croyable. On le surnomme le King depuis qu'il a 15 ans... Réussir à faire ce qu'il fait, tout en étant aussi impliqué dans sa communauté et en changeant la vie d'autant de personnes, ça mérite d'être reconnu. Il faut profiter du niveau qu'il affiche toujours aujourd'hui".