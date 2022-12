LeBron James était à Dallas le jour de Noël, pour y affronter les Dallas Mavericks. Les Lakers ont encore perdu, mais LeBron a su retrouver un peu de sourire au moment d'évoquer Dirk Nowitzki et sa statue inaugurée dans la journée. Le King a vécu l'une de ses plus grosses déceptions en carrière face aux Mavs emmenés par Dirk en 2011, mais il n'en garde pas moins du respect et de l'admiration pour l'Allemand.

"Avant même que la statue ne soit dévoilée, je savais comment elle serait. Ca ne pouvait être qu'un fadeaway sur une jambe, c'est tout. Dirk Nowitzki est une légende. C'est une icône. Je pense que c'est le meilleur joueur international de tous les temps. Je le mets tout en haut avec Manu Ginobili. Ce qu'il a amené à cette ville... Ce gars était un tueur ! Il a révolutionné ce que pouvait être un big man shooteur sur le poste 4. On ne pouvait pas mettre un petit sur lui parce qu'il était trop grand, ni un grand trop lent parce que son premier pas était trop rapide. Son tir était impossible à contrer parce qu'il partait de derrière sa tête, à la Larry Bird. Avec Dirk, on parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à ce poste, avec les Barkley, Duncan, Garnett, McHale, ces gars-là... Il était vraiment fort".

LeBron James aurait probablement aimé gâché un peu la fête sous les yeux de Dirk Nowitzki, mais ses Lakers ont pris 51 points dans le 3e quart-temps alors qu'ils menaient au score.

La statue de Dirk Nowitzki est superbe. Sans doute l'une des plus belles qu'on a pu voir jusque-là pour un athlète. Avec le one-leg fadeway, évidemment ! pic.twitter.com/K7HIlr4mKi — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) December 26, 2022

