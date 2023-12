LeBron enrhume deux adversaires avec un 360° et choque ses coéquipiers

LeBron James va bientôt fêter ses 39 ans et si son très relatif déclin physique se manifeste majoritairement en défense, le "King" est encore capable de dingueries avec son corps de l'autre côté du terrain. Il y a bien évidemment les dunks qu'il claque fréquemment en contre-attaque, mais aussi des moves d'une fluidité athlétique que même des joueurs NBA plus jeunes ne réalisent pas tous les soirs. Lors de la victoire contre Houston cette nuit, LeBron a conclu une situation de post-up par une rotation à 360° et un lay-up du plus bel effet qui ont totalement enrhumé à la fois un jeunot (Tari Eason) et un vétéran (Jeff Green).

AN 360 LAYUP, OH MY GOD LEBRON JAMES!!!!! #LakeShow pic.twitter.com/ETko7S3tvl — Italo Santana (@BulletClubIta) December 3, 2023

On peut voir à leur réaction sur le banc que les coéquipiers de LeBron James ont parfois du mal à croire ce qu'ils voient sur le terrain de la part du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Après le match, Anthony Davis a ainsi déclaré : "Je crois qu'au point où il en est dans sa carrière, il a déjà tout fait. Du coup, il essaye littéralement des trucs comme ça pour voir si ça fonctionne". Et... ça fonctionne.

Cette saison, LeBron James tourne à 24.8 points, 7.8 rebonds et 6.3 passes, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus prolifiques de toute la ligue et, sans aucun doute possible, le meilleur "vieux" de l'histoire de la NBA.

Ime Udoka expulsé, mais qu'a-t-il dit à LeBron ?