LeBron James légèrement passif-agressif avec sa direction après le premier match de la saison, ce n'est sans doute pas loin d'être une première. Le King a gardé le sourire et n'a pas levé la voix devant les médias après la défaite sans appel des Lakers contre les Warriors en ouverture de la saison. Mais difficile de ne pas voir dans les propos tenus une critique à l'encontre du front office pour le recrutement de l'intersaison.

Los Angeles a shooté à 10/40 à 3 points contre Golden State. Interrogé sur cette stat, LeBron James a expliqué :

Ce n'est que le premier match de la saison et l'adversaire était de taille. Il ne faudra cela dit pas beaucoup plus de démonstrations de faiblesse à 3 points de la part des Lakers pour que la question du recrutement revienne sur la table.

Beaucoup ne manqueront pas de rappeler que L.A. a refusé un deal qui envoyait Russell Westbrook (et de futurs tours de Draft) vers Indiana pour récupérer Buddy Hield, l'un des shooteurs les plus productifs de la ligue, et Myles Turner.

Le fait que LeBron James parle de "construction", montre bien que c'est selon lui la manière dont a été bâtie cette équipe qui risque de poser problème au niveau du spacing et du tir extérieur. Ses mots ne sont jamais anodins, même prononcés avec le sourire, et Rob Pelinka doit avoir les oreilles qui sifflent.

LeBron on Lakers poor shooting tonight: “We’re getting great looks, but it could also be teams giving us great looks. To be completely honest, we’re not a team constructed of great shooting.”

(via @BenGolliver)

October 19, 2022