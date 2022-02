LeBron James qui plante la panier pour la gagne à Cleveland, quel symbole !

LeBron James été capitaine d'équipe chaque année depuis que la NBA a mis en place ce système, abolissant au passage les Conférences pour le All-Star Game. Cinq fois. Et il a gagné... cinq fois. Son "Team LeBron" a pris le dessus sur le "Team Durant" au terme d'une superbe rencontre, disputée jusqu'au bout, là encore en partie grâce au changement de format choisi par la ligue, avec un score à atteindre. Il fallait marquer 163 points pour l'emporter. Le match a été serré tout du long. Et à 161-160, c'est bien le King qui a pris ses responsabilités. Il l'a envoyé tout le monde au lit avec un magnifique fadeaway.

LEBRON JAMES WINS THE #NBAAllStar GAME FOR #TeamLeBron IN CLEVELAND.

Avant ça, LeBron James avait fait preuve de maladresse derrière l'arc (2 sur 11). Mais il a donc terminé avec 24 points, 6 rebonds et 8 passes. Tout en offrant plusieurs caviars à Stephen Curry, pyromane logiquement élu MVP avec ses 50 points et 13 paniers primés au compteur. La foule de Cleveland a apprécié, après avoir hué Curry hier. Elle a surtout pu rendre hommage une nouvelle fois à son héros, LBJ, qui, comme un symbole, a mis fin à un All-Star Game qui restera dans les annales pour les 75 ans de la NBA.

👑 24 points for @KingJames

👑 Game-winner in front of the Cleveland fans

👑 #TeamLeBron remains undefeated (5-0)

LeBron's 18th #NBAAllStarGame was SPECIAL. pic.twitter.com/zVyyBNaEaw

— NBA (@NBA) February 21, 2022