LeBron James et Anthony Davis en désaccord avec le plan des Lakers ?

L'inactivité des Los Angeles Lakers lors de la deadline des trades n'a pas été validée par les deux stars LeBron James et Anthony Davis.

"Nous n'avons tout simplement pas trouvé d'accord qui ait du sens pour nous. J'ai eu des conversations avec LeBron James et Anthony Davis à ce sujet et je dirais qu'il y a un alignement ici. Et c'est tout ce qui compte."

Au moment de justifier l'inactivité des Los Angeles Lakers sur la deadline des trades, le GM Rob Pelinka a affiché une vraie sérénité. En assurant qu'il disposait du soutien de ses deux superstars, le dirigeant a calmé les critiques autour de son boulot.

Sauf que visiblement, il a pris certaines libertés avec la réalité. D'après les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, James et Davis n'ont absolument pas validé le plan de Pelinka. Il n'y aurait d'ailleurs pas eu la moindre discussion entre eux jeudi.

Avec l'envie de jouer le titre, les deux hommes auraient probablement aimé des renforts. Mais les Lakers se retrouvaient clairement limités avec des atouts "faibles" pour remodeler l'effectif via des échanges.

Désormais, les Angelenos vont croiser les doigts pour un déclic. Notamment avec Russell Westbrook. Avec de la continuité pour le Big Three, des progrès sont possibles. Au point de viser le Trophée Larry O'Brien ? Le défi semble immense pour LeBron James et ses partenaires.

Crise aux Lakers : LeBron est crevé et veut juste boire du vin, Magic et Worthy atterrés