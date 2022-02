La saison est en train d'échapper aux Los Angeles Lakers, que l'on a de plus en plus de mal à imaginer relever la tête et être compétitifs dans les semaines qui viennent. La défaite de la nuit dernière contre Portland, une équipe déplumée, a fait très mal, surtout qu'il n'y a plus moyen d'invoquer l'absence d'Anthony Davis ou la présence de Russell Westbrook (blessé). LeBron James a beau se décarcasser (30 points, 7 passes et 7 rebonds), ses efforts sont vains pour réellement redresser la barre.

Le King ne cache plus sa lassitude et le peu de confiance qu'il a de reconquérir le titre de champion NBA. Après avoir expliqué la veille que son équipe ne serait pas en mesure d'atteindre le niveau des Bucks, voilà ce qu'il a lâché devant les médias au sortir de la débâcle contre les Blazers :

LeBron James n'est pas la seule icône de L.A. à être un peu désemparée. Magic Johnson, connu pour ses tweets très neutres - pour ne pas dire plats et soporifiques - est sorti de sa réserve pour exprimer sa déception.

Son ancien coéquipier James Worthy y est allé encore plus fort chez Spectrum Sportsnet.

Les Lakers sont 9e de la Conférence Ouest, à 5 victoires de la 6e place directement qualificative pour les playoffs. Ils n'ont également plus que 4 victoires d'avance sur Portland, leur bourreau du soir, première équipe située du mauvais côté de la barrière du play-in tournament.

"There's a really tough virus going on with this team right now and I don't know what the medicine is." Our crew react to tonight's loss against the Blazers. pic.twitter.com/ucAzrRFaxB

