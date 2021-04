Lakers : Des bonnes nouvelles pour Anthony Davis et LeBron James ?

Anthony Davis et LeBron James se rapprochent chacun d’un retour à des rythmes différents. Mais c’est en bonne voie.

Les Los Angeles Lakers sont toujours dans l’attente. Toujours dans l’attente des retours d’Anthony Davis et de LeBron James. Mais le temps presse, les playoffs se rapprochent et les champions en titre auront du mal à être prêts dès le début des hostilités. Ils le savent. Heureusement, l’une des deux superstars devrait bientôt reprendre la compétition. Selon ESPN, ce n’est plus qu’une question de jours avant qu’AD revienne sur les parquets.

Touché au tendon d’Achille et au mollet, l’intérieur All-Star manque à l’appel depuis le 14 février. Les Angelenos étaient deuxièmes au moment où il a rejoint l’infirmerie en février. Ils ont gagné seulement 14 des 29 matches disputés depuis. Il pourrait revenir lors du road trip de quatre rencontres des Lakers.

« Il a intérêt à jouer », prévient déjà Kyle Kuzma. « Il a été absent combien de mois ? On espère qu’il sera là. »

Neuf semaines. Anthony Davis a manqué neuf semaines. Mais il a donc besoin de reprendre un peu de rythme avant de se lancer dans le grand bain. Il doit se remettre en forme. Rejouer sans condition physique serait probablement une très mauvaise idée, surtout vu l’historique de blessures du bonhomme. Et même une fois de retour, son temps de jeu sera certainement limité.

Quant à LeBron James, il progresse tout doucement et il en fait un peu plus chaque jour. Mais les Lakers pensent qu’il manquera plusieurs semaines. Les playoffs débuteront le 22 mai… peut-être pile au moment de son retour. Le timing promet d’être très juste.

Le vrai homme clé des Lakers selon Rasheed Wallace