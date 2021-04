Le vrai homme clé des Lakers selon Rasheed Wallace

Les Los Angeles Lakers ont pour objectif de faire le doublé mais leurs ambitions sont mises à mal par les blessures de LeBron James et Anthony Davis. Les champions en titre tiennent le coup en attendant leur retour. Si jamais ils reviennent… pour l’instant, le mystère reste entier. Mais pour Rasheed Wallace, un joueur est particulièrement important pour la franchise californienne dans la course au trophée.

« Je pense qu’Anthony Davis est la pièce la plus importante pour les Lakers. Je ne veux pas manquer de respect à Bron ou aux autres joueurs mais AD est crucial pour moi », explique l’ancien All-Star. « Mais il faut qu’il reste en bonne santé. Je ne dis pas que ce sera facile même quand il reviendra. Ce sera dur. Il y a Phoenix, Utah, Denver, Portland. »

Il y aussi et surtout les Los Angeles Clippers. Mais on valide aussi la théorie de Rasheed Wallace : les Angelenos ont besoin d’Anthony Davis plus que n’importe quel joueur. Il est trop essentiel des deux côtés du terrain. Ceci étant dit, s’ils ont AD sans LeBron James, ça ne marchera pas non plus.

