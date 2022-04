LeBron James et Anthony Davis de retour pour sauver les Lakers ?

Pour défier les New Orleans Pelicans, les Los Angeles Lakers pourraient enregistrer les retours de LeBron James et d'Anthony Davis.

Les Los Angeles Lakers se retrouvent dans une situation précaire. Dans une saison galère, les Californiens ont quasiment touché le fond : la 11ème place de la Conférence Ouest. LeBron James et ses partenaires ne se trouvent donc même plus concernés par le Play-In.

Mais dans cette course à la 9/10ème place, les Angelenos ont deux raisons d'y croire : James et Anthony Davis. En effet, les deux stars des Lakers sont attendues sur le parquet la nuit prochaine pour défier les New Orleans Pelicans !

Absent sur les deux derniers matches en raison d'une entorse de la cheville, le King s'est testé et espère être en mesure de tenir sa place. De son côté, Davis, à l'infirmerie depuis février, sera en "game-time decision", mais semble prêt à revenir, selon ESPN.

A deux victoires des Pelicans, les Lakers peuvent totalement se relancer avec un succès. Autant dire que les deux hommes ont probablement ciblé cette partie pour éviter un fiasco total sur cet exercice.

A égalité avec les San Antonio Spurs, les Angelenos peuvent encore "s'en sortir" dans la course au Play-In en négociant bien les 6 dernières rencontres. Mais LeBron James et Anthony Davis peuvent-ils vraiment sauver cette équipe ?

LeBron James épuise-t-il toutes ses franchises en 4 ans ?