LeBron critique les médias sur Kyrie après la polémique Jerry Jones

LeBron James avait envie de parler d'autre chose que de basket à la fin de son passage devant les médias au sortir du match contre les Blazers. Le "King" a fait part aux journalistes présents d'une réflexion qu'il s'était faite avant de se présenter devant eux. Pour situer le contexte de la déclaration de LeBron, il faut savoir que Jerry Jones, le puissant propriétaire des Dallas Cowboys en NFL, a fait l'objet d'une polémique au sujet d'une photo datant de 1967 où on peut le voir au milieu d'une foule d'étudiants en train d'empêcher l'accès du lycée de Little Rock en Arkansas à 6 étudiants afro-américains.

"J'ai une question pour vous, les gars, avant que vous ne partiez. Je me demandais, en venant ici, pourquoi vous ne m'aviez pas posé une question sur la photo de Jerry Jones, alors que quand l'histoire avec Kyrie est sortie, vous l'avez fait rapidement. Kyrie a dit : 'Je sais qui je suis et je veux que les médias déploient la même énergie pour parler de ce que mon peuple a traversé'. Cette photo de Jerry Jones, c'est précisément l'un de ces moments que les Noirs américains ont traversé.

En tant qu'homme et athlète noir avec du pouvoir et une plateforme, j'ai le sentiment que lorsque l'on fait quelque chose de mal ou avec lequel les gens ne sont pas d'accord, c'est directement dans tous les journaux et au premier plan de toutes les émissions. On m'en parle tous les jours.

Je comprends que cette situation avec Jerry Jones s'est passée il y a longtemps et on fait tous des erreurs. Mais il me semble que tout ça a été étouffé. C'est arrivé et on passe à autre chose. C'est pour ça que je suis déçu de ne pas avoir eu la moindre question là-dessus de votre part. Merci".