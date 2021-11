Nouveau pépin pour LeBron James, les Lakers grimacent

LeBron James a été étincelant dans le quatrième quart-temps lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre les Houston Rockets (119-117). 14 de ses 30 points ont été inscrits dans le money time. Mais c’est aussi à ce moment-là qu’il se serait blessé aux abdominaux. Il aurait ressenti une douleur avant de finalement terminer la rencontre.

Sauf que depuis, le King ne veut prendre aucun risque. Et ça se comprend à bientôt 37 ans. Selon ESPN, il souffrirait d’une entorse. Les médecins préféreraient laisser le temps au joueur de guérir et il devrait donc manquer une semaine de compétition.

« C’est évidemment inquiétant pour nous dès que LeBron est absent. On espère que c’est un pépin mineur et qu’il reviendra vite », confie le coach, Frank Vogel. « On ne peut évidemment pas le remplacer. Il faut que chacun soit meilleur. »

« Next Man Up », comme disent les Américains. Sauf que ça ne s’est pas trop vu la nuit dernière. Les Angelenos ont déjoué sans LeBron James. Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony ont mis leurs points – 87 des 104 des Lakers – mais les autres membres de l’effectif ont du mal à avoir un impact. La vie ne va pas être facile sans le quadruple MVP.

Shai Gilgeous-Alexander, les Lakers : Les 5 performances marquantes de la nuit NBA