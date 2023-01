LeBron James répète son envie de jouer avec… ou contre son fils

On a pu lire un paquet de conneries sur les réseaux sociaux à l’annonce d’une interview donnée en grande pompe par LeBron James à ESPN. Des comptes certifiés US se sont mis à extrapoler en assurant que le King allait demander son transfert – comme s’il était assez bête pour reproduire une manœuvre similaire à celle de The Decision – et de nombreux passionnés sont tombés dans le panneau.

En réalité, James est surtout revenu sur sa carrière et ses premiers points alors qu’il s’apprête à bientôt passer Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de tous les temps. Beaucoup d’autocongratulation et finalement rien de très nouveau. La partie la plus marquante pour nous reste presque le moment où il évoque Bronny James, son fils aînés.

« Il faut que je sois sur le terrain avec mon garçon. Il faut que je joue avec Bronny », confie l’intéressé. « Je lui ai demandé ce qu’il voulait faire et il m’a dit qu’il aimerait rejoindre la NBA. C’est à lui de bosser. Moi je suis là, je l’attend. »

Là aussi, rien de neuf. LeBron James a déjà avoué qu’il avait pour objectif de finir la carrière au côté de son gamin, pourtant l’instant au lycée et non éligible à la draft avant 2025 si les règles ne changent pas d’ici-là. Mais le natif d’Akron a aussi donné un peu plus de détails sur ce qu’il entend vraiment à travers cette idée.

« Soit dans la même équipe ou en tant qu’adversaire. Au moins un match-up contre lui. Pas tout le match, bien sûr, parce qu’il joue meneur et moi je joue pivot ou ce dont l’équipe a besoin à ce stade de ma carrière. »

LeBron ne rejoindra donc pas automatiquement l’équipe qui draftera Bronny James. C’est donc tout de même une info importante qui vient casser un peu toutes les rumeurs au sujet de son avenir. Il pourrait finalement très bien sa carrière aux Los Angeles Lakers ou aux Cleveland Cavaliers, allez savoir.

