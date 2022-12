LeBron James mérite mieux que ces Lakers

LeBron James a fêté ses 38 ans. Et comme un symbole, l’ailier des Los Angeles Lakers a choisi ce jour pour réaliser sa meilleure performance de la saison : 47 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Une prestation aboutie pour venir à bout des Atlanta Hawks (130-121).

Un nouveau doigt d’honneur de la part du King à l’inexorable déclin de sa carrière. Car il faut en avoir conscience, le natif d’Akron repousse, d’une manière assez exceptionnelle, une chute tout simplement inévitable.

Bien évidemment, les blessures connues ces dernières années ont rappelé son âge. Mais sur le parquet, LBJ peut encore faire de très gros dégâts. L’ex-joueur des Cleveland Cavaliers peut même encore nourrir de grosses ambitions.

LeBron James a parlé, il devait assumer

Mais outre le fait de réaliser un carton le jour de son anniversaire, LeBron James l’a réalisé après son énorme coup de gueule devant les médias. Relativement patient jusqu’à maintenant, il a explosé après la défaite face au Miami Heat (98-112).

En expliquant qu’il n’avait "pas envie de finir" sa "carrière en jouant à ce niveau", il a mis une pression XXL sur ses dirigeants. Un certain Rob Pelinka a sûrement eu un gros coup de chaud devant les déclarations fracassantes de la superstar.

Et avec ce match de patron, James prouve qu’il peut encore porter une franchise sur ses épaules. Bien évidemment, il n’est plus le même joueur que lors de son prime. Ses efforts défensifs sont parfois "aléatoires". Son explosivité n’est plus la même. La liste pourrait continuer...

Sauf qu’à 38 ans, il reste l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Capable de faire basculer une rencontre en faveur de son équipe.

"J'ai marqué 30 points et ça n'a pas marché alors... j’ai essayé 40. Et nous avons eu une victoire. Juste des maths. Je l’avais dit avant le match, alors que je devais le faire", a lancé LeBron James.

Une démonstration comme un message supplémentaire à sa direction. LeBron James veut jouer les Playoffs et viser le titre. En l’état, les Lakers auront probablement du mal à participer au Play-in. Est-il responsable de cette situation ? Oui.

Dans tous les (mauvais) choix des Angelenos, le King a eu son mot à dire. C’est notamment lui qui se trouve à l’origine de l’arrivée de Russell Westbrook. Mais en montant un projet autour de lui, les Californiens connaissaient les risques : une superstar omniprésente prête à tout sacrifier pour avoir une chance de l’emporter.

Un deal qui allait très bien à la franchise lors du sacre de 2020.

Le plan des Lakers risque de sérieusement agacer LeBron James…

Un chemin à suivre…

Désormais, ce fonctionnement pose visiblement quelques problèmes aux dirigeants des Lakers. A l’approche de la deadline des trades, il se dit que Pelinka se montre réticent à l’idée de sacrifier l’avenir de la franchise sans avoir la garantie d’un mouvement majeur susceptible de ramener le Trophée Larry O’Brien à Los Angeles.

Spoiler alerte : un trade XXL (Westbrook et les picks 2027 - 2029) puis des opérations à la marge (Patrick Beverley, Kendrick Nunn) ne permettraient très certainement pas aux Lakers de viser le titre. Cette équipe part de trop loin par rapport à la concurrence. La faute à un effectif dont la construction a été réalisée sans aucune considération pour l’évolution de la NBA.

L’inaction est donc la meilleure solution ? Pour l’avenir des Lakers, probablement. Surtout avec un Anthony Davis à l’infirmerie. Mais par rapport à James, il s’agit d’un manque de respect. Car à ce stade de sa carrière, il n’a pas le luxe de pouvoir "perdre un an". Et on ne parle pas d’un joueur lambda. On parle de l’une des légendes du basket. Du sport en général.

Pour le faire venir et le prolonger, Los Angeles lui a promis un projet compétitif. De tout faire pour gagner. Sauf qu’il ne s’agit plus du chemin suivi par Pelinka. Et encore une fois, pour le coup (et c’est assez rare pour le souligner), il semble dans le vrai. Mais les Lakers ont pourtant un "devoir" envers James, l’homme qui a ramené cette équipe au sommet après des années noires.

"Ce gars est tout simplement phénoménal, incroyable. Mais c'est quelque chose à quoi je m'attends. Je ne suis pas époustouflé. C'est juste quelque chose que j'attends de lui. C'est juste comme : 'Merde ! Continue.’", a d’ailleurs résumé le coach Darvin Ham.

En l’état, les Lakers "gâchent" les dernières années compétitives de LeBron James en NBA. Et encore une fois, attention, il a joué un grand rôle dans la situation actuelle. De plus, il n’est bien évidemment pas à plaindre avec un salaire confortable et un cadre de vie qu’il a lui-même choisi. Mais pour sa fin sportive, il mérite mieux.

Il mérite une équipe alignée sur son mode : gagner maintenant, peu importe le prix. Les Lakers ont eu cet état d’esprit. Ils ne l’ont plus. Peut-être qu’ils ont, à raison, moins confiance en sa capacité à mener une franchise à un sacre. Mais autant stopper les frais.

Est-ce qu’ils le peuvent réellement ? Est-ce qu’ils le veulent ? Les rumeurs d’un trade ont toujours beaucoup fait parler. Mais l’icone James représente bien évidemment beaucoup pour un gros marché comme Los Angeles. Et après tout, LBJ savait aussi dans quoi il s’embarquait en prolongeant l’été dernier…

"Je me sens mieux qu'à 18 ans. Je ne savais pas ce que je pouvais devenir à 18 ans. Mais je savais juste que si je continuais à travailler, à être fidèle au jeu, alors je pourrais être l'un des plus grands joueurs de l’histoire. J'y ai toujours cru… Il y a des moments, lorsque je suis sur le terrain, où je me sens à nouveau comme un enfant. C'est sûr", a-t-il ajouté.

Comme un enfant, LeBron James rêve encore d’un titre NBA malgré une situation désespérée. Mais avec les Lakers actuels, un Play-In serait déjà une belle réussite...

L’histoire folle du crash miraculeux des Lakers d’Elgin Baylor