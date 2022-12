Les résultats de la nuit, celle de LeBron James

Wizards @ Magic : 119-100

Lakers @ Hawks : 130-121

Suns @ Raptors : 104-113

Pistons @ Bulls : 118-132

Timberwolves @ Bucks : 114-123

Sixers @ Pelicans : 116-127

Heat @ Nuggets : 119-124

Trail Blazers @ Warriors : 112-118

Jazz @ Kings : 125-126

LeBron James fête son anniversaire !

- Le jour de ses 38 ans, LeBron James a tout simplement réalisé sa meilleure performance de la saison ! Sur le parquet des Atlanta Hawks (130-121), le King a même conduit les Angelenos à la victoire : 47 points, 10 rebonds et 9 passes décisives.

Comme trop souvent, les Lakers ont pourtant eu du mal à mettre la machine à route. Et les Hawks, notamment grâce à Trae Young (29 points), ont compté jusqu'à 15 points d'avance. Mais omniprésent, le King a ramené les siens dans le coup. Avant de faire la différence.

Epaulé par un Thomas Bryant (19 points, 17 rebonds) intéressant dans la raquette et un Russell Westbrook (14 points, 11 passes décisives) juste, LBJ a démontré qu'il pouvait encore porter une équipe sur ses épaules.

Giannis roule sur les Wolves...

- Contrairement à LeBron James, Giannis Antetokounmpo n'avait pas un anniversaire à fêter. Mais comme le King, le Greek Freak a réalisé une démonstration. Ainsi, les Milwaukee Bucks ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (123-114). La fin d'une série de 4 défaites consécutives.

L'ailier des Bucks a planté 43 points et pris 20 rebonds pour imposer sa loi. Il devient ainsi le troisième joueur de l'histoire à compiler au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes décisives dans deux matchs consécutifs après Elgin Baylor et Wilt Chamberlain. En retard à la pause, Milwaukee a effectué un énorme troisième quart-temps pour renverser la situation.

A l'image des apports de Bobby Portis (22 points, 14 rebonds) et de Joe Ingles (14 points, 10 passes décisives) en sortie de banc, les Bucks ont eu le mérite de trouver des solutions. Avec 30 points et 10 rebonds, Anthony Edwards s'est longtemps démené. Mais il n'a finalement pas été suffisant en l'absence de Rudy Gobert, malade.

43 PTS

20 REB

5 AST Giannis is the first player to drop back-to-back 40/20 games since 1982. pic.twitter.com/m1WT6xUjPu — NBA (@NBA) December 31, 2022

Les nouveaux Splash Brothers, McCollum a le dernier mot

- Sans Stephen Curry, blessé, Klay Thompson s'est trouvé un nouveau compagnon de jeu : Jordan Poole. Un duo qui a permis aux Golden State Warriors de l'emporter face aux Portland Trail Blazers (118-112). Et pourtant, avec Damian Lillard (34 points), les Blazers semblaient bien partis pour s'imposer.

Avec 8 points d'avance à 5 minutes de la fin, les Blazers ont encaissé un terrible 12-0. Les responsables ? La défense de Draymond Green puis les artilleurs fous des Dubs : Poole (41 points) et Thompson (31 points).

Malgré une saison irrégulière, Golden State reste la meilleure équipe de la NBA à domicile : 16 victoires pour 2 défaites.

- Le duel tant attendu a bel et bien eu lieu : Joel Embiid face à Zion Williamson. Et ce sont les New Orleans Pelicans qui ont gagné contre les Philadelphia Sixers (127-116). Grâce à Zion ? Il a été excellent, avec notamment 12 points dans le money-time. Mais le grand artisan de ce succès : CJ McCollum !

Avec un gros défi physique, Williamson (36 points) et Embiid (37 points) se sont rendus coups pour coups. Et si James Harden (20 points, 10 passes décisives) a fait le boulot pour épauler le Camerounais, McCollum en fait beaucoup plus.

Avec 42 points, dont 11 paniers primés (record de franchise et personnel), il a été absolument intenable.

Gary Trent Jr et Zach LaVine s'amusent

- Toujours sans Devin Booker, les Phoenix Suns se sont inclinés sur le terrain des Toronto Raptors (104-113). Il faut dire que la franchise de l'Arizona est tombée sur un bon Gary Trent Jr : 35 points, son record de la saison égalé.

Avec en plus un Pascal Siakam (26 points) à la hauteur, les Canadiens ont réussi à faire déjouer les Suns. Particulièrement brouillons, les hommes de Monty Williams ont concédé 25 ballons perdus. Et pourtant, Chris Paul (20 points, 12 passes décisives) a bien essayé de tenir le coup.

- Avec un money-time totalement maîtrisé, les Chicago Bulls ont dominé les Detroit Pistons (132-118). Grâce à un gros 17-3 en fin de partie, les Bulls se sont envolés avec notamment 43 points de Zach LaVine, un record cette saison.

A ses côtés, DeMar DeRozan (22 points) et Nikola Vucevic (19 points) l'ont bien épaulé. Sans Killian Hayes et Hamidou Diallo, suspendus, les Pistons ont longtemps été dans le coup grâce à Jaden Ivey (22 points) et Bojan Bogdanovic (20 points) avant de craquer...

LaVine oop to close the quarter 🥶 pic.twitter.com/3fc4oZRwzL — Bleacher Report (@BleacherReport) December 31, 2022

Les Wizards ne tremblent pas, Kevin Huerter en héros

- Et justement, décimé par les suspensions (5 ce soir, 3 mercredi), l'Orlando Magic n'a pas fait le poids face aux Washington Wizards (100-119). En forme, la franchise de DC a enchaîné une 4ème victoire consécutive.

Bien aidé par la faiblesse du Magic, Kristaps Porzingis s'est fait plaisir : 30 points et 13 rebonds. Les efforts de Franz Wagner (28 points) et de Paolo Banchero (21 points) n'ont pas été suffisants. Notamment car le Letton a été bien épaulé par Kyle Kuzma (23 points) et Rui Hachimura (16 points).

- Enfin, les Sacramento Kings ont dominé sur le fil le Utah Jazz (126-125) ! Auteur de 30 points (son record en carrière), Kevin Huerter a été le héros des Kings en inscrivant le panier primé de la victoire à 9,2 secondes du terme de la partie.

Dans la foulée, Lauri Markkanen, auteur de 36 points, a raté l'opportunité de faire gagner les siens. Sur l'ensemble de la partie, Domantas Sabonis (28 points, 11 rebonds, 8 passes décisives) et De'Aaron Fox (24 points, 10 passes décisives) ont été également déterminants.

