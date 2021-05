Vivement critiqué, LeBron James clarifie ses propos après une polémique

LeBron James est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais c’est aussi le « King » du marketing, des narratives, de la petite histoire qui embellit la grande, etc. Du drama à l’américaine. Ou à la hollywoodienne. Peut-être aussi pour ça que l’uniforme des glorieux Los Angeles Lakers lui va si bien. Et avec lui, chaque sortie dans la presse est calculée. Une communication exemplaire. Un don pour orienter les discussions.

Après sa blessure à la cheville, sans doute la plus sévère de sa carrière, le quadruple MVP avait déclaré qu’il ne reviendrait « jamais à 100%. » Un commentaire quand même assez osée après une entorse, aussi corsée soit-elle. Des fans et même des médecins (!) s’étaient empressés de lui répondre en lui assurant que, si, son pied finirait par guérir complètement et plus vite qu’il ne le pense.

Conscient des retours négatifs sur le choix de ses mots, LeBron James est finalement revenu sur ses propos. En assurant qu’ils avaient été mal compris et sortis de leur contexte. En fait, ce n’est donc pas ça qu’il voulait dire. En fait, il ne parlait pas de sa cheville mais plutôt des répercussions physiques de toutes ses années passées en NBA. Et là, pour le coup, c’est vrai qu’il est difficile de lui donner tort.

LeBron, correctly, notes that his "I'll never be back to 100%" comments were taken out of context. He was talking about the physical toll of playing years in the NBA, not this one ankle sprain as some massive setback.

— Play-in Game Faigen (@hmfaigen) May 15, 2021