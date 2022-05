LeBron James a son chouchou pour le poste de coach

Depuis plusieurs semaines, les Los Angeles Lakers multiplient les pistes pour remplacer Frank Vogel, licencié au terme d'une saison ratée. Avec l'intention de faire le bon choix, les dirigeants californiens ont réalisé de nombreux entretiens. Et forcément, LeBron James se retrouve impliqué dans les discussions.

Toujours concerné par les décisions des Angelenos, le King va-t-il avoir un poids majeur dans la décision finale ? On le sait, les Lakers ont désormais conservé trois finalistes pour ce poste : Darvin Ham, Kenny Atkinson et Terry Stotts. Et des rendez-vous sont prévus pour trancher définitivement.

Mais de son côté, James a déjà choisi. En réalité, l'ancien des Cleveland Cavaliers a même un chouchou : Ham. D'après les informations du Bleacher Report, le natif d'Akron milite sérieusement pour la nomination de l'actuel assistant des Milwaukee Bucks.

Pourquoi ? Car la personnalité de l'homme de 48 ans plaît énormément aux stars de l'effectif. Avec son énergie positive et sa relation forte avec les joueurs, il fait l'unanimité auprès de James, d'Anthony Davis et de Russell Westbrook.

Un élément qui pourrait être décisif afin de relancer les Lakers. Pour autant, son inexpérience dans le rôle de numéro 1 ne plaide pas en sa faveur. Après un exercice 2021-2022 qui a tourné au fiasco, Los Angeles peut-il se permettre de prendre un risque ? En tout cas, LeBron James vote pour.

